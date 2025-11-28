Gonzo admite que Pradas tiene ganas de contar lo que pasó el día de la DANA: "Al estar imputada, sabe que la jueza va a estar escuchando"

Gonzo entra en directo en Al Rojo Vivo para adelantar algunos de los momentos más destacados de la entrevista en exclusiva que Salvados le hace a la exconsellera Salomé Pradas, y que se emitirá este domingo a partir de las 21:30 en laSexta. En el vídeo, los detalles.

Salomé Pradas, exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana es la única persona imputada, junto a su exnúmero dos, Emilio Argüeso, en la investigación que la jueza Catarroja está realizando sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Pradas tenía, por ley, el mando único de la Emergencia y por ello, su imputación.

Este domingo, Salvados la entrevista en exclusiva; es la primera vez que Salomé Pradas habla para un medio de comunicación, y podremos conocer de primera mano todo lo que pasó ese día en el CECOPI y qué piensa la entonces exconsellera del comportamiento que tuvoCarlos Mazón, ya expresident de la Generalitat, durante aquella jornada.

A poco más de 48 horas para que se emita esta charla, Gonzo entra en directo en Al Rojo Vivo y le confiesa a Antonio García Ferreras que durante el tiempo que duró la entrevista, ha visto a "varias Pradas en una".

"Depende de la parte del día 29 y del año trascurrido desde su cesión, hay una Salomé Pradas enfadada, hay otra muy emocionada y hay otra con ganas de que se vea que quiere contar cómo se vivió y cómo se decidió el Cecopi de aquel día, incluso lo que pasó antes", cuenta Gonzo.

Porque además, añade Gonzo, "entiendo que una persona como Salomé Pradas que está imputada por homicidio imprudente de 229 personas, sabe que una de las personas que va a estar escuchando la entrevista es la jueza, y por tanto, en esos momentos en los que tiene que hablar de su gestión es donde más preguntas hay que hacerle".

En el vídeo podemos ver además cómo Gonzo cuenta en Al Rojo Vivo uno de los momentos más impactantes de la entrevista, que les llamó "mucho la atención" al equipo de Salvamos justo el día después de hacérsela, y el domingo, a partir de las 21:30 en laSexta, podemos ver entrevista completa.

