Este domingo, Salvados recuerda al último fusilado del franquismo: "Quien practicaba el terrorismo era la dictadura"

Cuando se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, Salvados dedica uno de sus reportajes a la última persona ejecutada durante el régimen: Humberto Baena.

El 27 de septiembre de 1975, la dictadura ejecutó a dos miembros de ETA y tres integrantes del FRAP que estaban acusados de terrorismo. Fueron los últimos fusilamientos del franquismo.

Los primeros condenados en cumplir sentencia fueron dos miembros de ETA, Ángel Otaegui en Burgos y Juan Paredes Manotas "Txiki", en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Una hora más tarde, fueron ejecutados en un campo de maniobras militares de Hoyo de Manzanares (Madrid) tres militantes del FRAP: Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo y, a quien se atribuye haber sido el último de los cinco en ser fusilado ese día.

Xosé Humbertoi Baena fue condenado por el asesinato en la calle Alenza del policía armado Lucio Rodríguez Martínez.

Medio siglo después de su ejecución, Salvados cuenta su historia a través de las voces de testigos y familiares, que no dudan en señalar que "quien practicaba el terrorismo era la dictadura". "Una dictadura que nació con sangre y murió con sangre", apostilla una de las personas que intervienen en este programa.

"Me dijo: 'no, papá, yo no fui'. Y él nunca había mentido", escuchamos decir al padre de Baena en el breve avance del programa que puede verse sobre estas líneas.

La nueva temporada de Salvados

El Gran Wyoming fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de Salvados. Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina también han participado en esta tanda de reportajes que además ha indagado en algunos de los episodios más impactantes de la historia de España, como el accidente del Alvia en 2013 o la fuga de un grupo de boinas verdes de la mili en la COE en 1994.

Ahora, Gonzo viaja al pasado para rememorar otro episodio que marcó al país: los últimos fusilamientos de la dictadura.

Este domingo en laSexta, a partir de las 21:35 h, Salvados: el último fusilado del franquismo.

