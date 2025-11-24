El 'pujolismo' del 3% llega al banquillo por una fortuna en el extranjero que el propio Pujol reconoció, pero que limita a una herencia sin regular

El contexto Fue en el año 2014 cuando un comunicado de Jordi Pujol hizo saltar por el aire su reputación. El expresident catalán, con esas 575 palabras, reconoció tener dinero oculto en el extranjero. A pesar de confesar esa fortuna millonaria, Pujol negó cualquier actividad ilegal.

Este lunes ha comenzado el juicio por los 23 años de corrupción de Jordi Pujol y el pujolismo. A sus 95 años, Pujol tendrá que explicar el origen de la fortuna familiar, supuestamente amasada a través de comisiones de empresarios catalanes a cambio de contratos públicos. La Audiencia Nacional investiga si la fortuna, ocultada en el extranjero, proviene del '3 per cent'. Aunque Pujol confesó tener dinero fuera, siempre lo atribuyó a una herencia de su padre, Florenci. Su esposa, Marta Ferrusola, también habría jugado un papel clave. La Fiscalía pide para Pujol nueve años de cárcel.

Este lunes ha dejado una imagen para la historia: el comienzo del juicio a los 23 años de corrupción de Pujol y el Pujolismo. A sus 95 años, sus problemas de salud no le han servido para librarse, aunque sea por videoconferencia. Porque Jordi Pujol tendrá que explicar el origen de la fortuna familiar, millones amasados a base de comisiones que recibió durante años de empresarios catalanes a cambio de contratos públicos.

Eso tiene que certificar a partir de este lunes la Audiencia Nacional. Es un juicio a la fortuna creada gracias al 3%. La que la familia Pujol ocultó en el extranjero y que el propio Jordi Pujol reconoció, a través de una carta hace más de una década. Una carta en la que decía que, en 30 años, nunca había encontrado el momento para regularizar una supuesta herencia de su padre, Florenci.

Un argumento, que la fortuna fuera de España es gracias a una herencia, que choca con los indicios de la UDEF. Al parecer, el expresident catalán -también su familia- se habrían enriquecido durante años con la adjudicación de contratos que hacía su propio Gobierno.

Pujol nunca lo ha reconocido

Pero él nunca lo ha reconocido. Siempre ha mantenido esa teoría de que el dinero se lo dejó su padre, Florenci. En 2022 en una entrevista en Ser Catalunya, dijo que le dolía que le llamaran corrupto. "Lo que sí que es importante es que nunca te lleves ni una peseta", señaló. Ante esto, el periodista le preguntó si él no se había llevado ninguna peseta. "No", respondió tajante.

Una trama en la que su mujer, Marta Ferrusola, habría tenido un papel clave. Usaba lenguaje religioso para ordenar las transferencias. Ella, era la madre superiora. Y a pesar de que el clan Pujol al completo negase las mordidas, el expresident, nervioso ante el Parlament, optó por amenazar. Siempre se ha interpretado que estas palabras iban dirigidas al rey emérito. "Si vas sesgando la rama de un árbol, al final cae toda la rama con todos los nidos que hay. Pero no solo caerá esa rama, no. Caerán todas", dijo en 2014.

Ahora, 11 años después del comunicado, arranca este juicio donde la Fiscalía pide para él nueve años de cárcel. Un expesident que seguirá el juicio desde casa por videollamada.