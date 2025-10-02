"Una dictadura que nació con sangre, murió con sangre": Salvados recuerda 50 años después de su ejecución al último fusilado del franquismo

El 27 de septiembre de 1975, la dictadura ejecutó a dos miembros de ETA y tres integrantes del FRAP que estaban acusados de terrorismo. El último de ellos fue Humberto Baena. 50 años después, Salvados dedica este programa a contar lo que verdaderamente ocurrió.

A Franco le quedaban apenas dos meses de vida, pero la dictadura que murió con él, lo hizo matando. El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados los cinco últimos fusilados del franquismo. Dos de ellos -Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegui- eran miembros de ETA.

Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo y Humberto Baenaeran militantes del FRAP. Los cinco fueron detenidos, torturados, juzgados y condenados en un proceso que desató la condena de medio mundo. Incluso el papa Pablo VI había intentado pedir clemencia a Franco, pero sus peticiones no fueron escuchadas.

Baena fue el último de ellos en cumplir condena y a conocer su historia y el porqué acabó así se dedica Gonzo en este quinto programa de Salvados de la nueva temporada. "Me dijo: 'no, papá, yo no fui'. Y él nunca había mentido", asegura su padre en otro de los avances del siguiente programa.

Salvados viaja medio siglo atrás en el tiempo para recomponer las piezas de su historia, y lo hace a través de las voces de testigos y familiares, que no dudan en señalar que "quien practicaba el terrorismo era la dictadura".

El Gran Wyoming fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada del programa capitaneado por Gonzo que ha contado con otros grandes nombres propios en la pantalla, como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. El formato también ha narrado algunos de los episodios más impactantes de la historia de España, como el accidente del Alvia en 2013 o la fuga de un grupo de boinas verdes de la mili en la COE en 1994.

Ahora, Gonzo nos lleva a 1975 para rememorar otro momento que marcó al país: los últimos fusilamientos de la dictadura.

