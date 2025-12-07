El abogado de Bykov, el expolicía ruso que huyó a España: "No sabemos por qué está en busca y captura si un tribunal español lo liberó"

Bykov continúa escondido mientras Rusia mantiene la orden de busca y captura, España le deniega el asilo y los condenados por extorsionarle siguen en libertad. Así lo cuenta su abogado en Salvados.

La Policía pudo demostrar la conexión entre esta red de extorsión que opera en España y la Fiscalía rusa y el FSB de la que fue víctima Vyacheslav Bykov gracias a las pruebas que el expolicía ruso aportó a la investigación y a que él mismo lo denunció. Incluso "llegaron a identificar con nombres y apellidos a miembros de la Fiscalía rusa y agentes del FSB" -la principal agencia de inteligencia y seguridad interna del país, heredera del KGB soviético-, según relata su abogado, Javier Ruiz Blay, en este reportaje de Salvados.

"No eran uno o dos, sino cuatro o cinco personas directamente vinculadas a esta organización criminal. Lo que pasa es que no se dirigió una acusación formal contra ellos ni se trasladó oficialmente esa información a las autoridades rusas", cuenta el letrado. Así, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción confirmaron que Bykov era víctima de un grupo criminal que lo estaba extorsionando.

Él creía que así se resolvería su situación en España. Pero se equivocaba. A pesar de tener "un atestado de casi 400 folios y un escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga que asume como cierto todo lo que él denunció" su situación no cambió. "Se llegó a juicio en junio de 2025. Los acusados reconocieron que todo lo que decía Fiscalía y lo que constaba en la causa era cierto. Admitieron que habían hecho todo eso. Sin embargo, la mayoría de ellos están hoy en libertad. Estuvieron en prisión provisional y, hasta donde sabemos, han quedado libres", lamenta el letrado.

Sin embargo, Bykov estuvo tres años y un mes en prisión, algo "muy llamativo", según Ruiz Blay, "porque en un proceso de extradición no se suele permanecer tanto tiempo en prisión preventiva".

Bykov, en busca y captura

Desde enero de 2025 tiene además una orden de busca y captura para ser detenido, ingresado en prisión y enviado a Rusia. "Y si un tribunal español lo pone en libertad, ¿por qué desde enero de 2.025 está en busca y captura otra vez?", quiere saber el periodista.

"Bueno, pues no lo sabemos. La verdad es que en el tiempo coincide que él había solicitado el asilo en España, qué menos que acceder a esa protección internacional, por eso se llama así, la cual fue rechazada", explica con resignación el entrevistado." Y se comunicó a la Audiencia Nacional, porque la extradición, mientras haya una solicitud de asilo, está parada. Y el mismo día que la Audiencia Nacional recibe que la Oficina de Asilo le ha denegado el asilo, sin esperar a que recurra o que haga cualquier trámite, dicta un auto de busca y captura", añade.

Su abogado, que reconoce sentirse en medio de una película de espías muy real, afirma ante Gonzo no saber dónde está escondido su cliente, ni siquiera si se encuentra dentro de nuestras fronteras. "Apenas tengo contacto con él. Nos comunicamos a través de terceros. Tampoco me interesa saber dónde está, por seguridad. Él sigue todo lo que pasa con su caso, pero hablamos muy poco. Vive escondido desde que salió de prisión. No se puede fiar de nadie", explica ante las preguntas del periodista.

Aunque no desvela cómo logra comunicarse con Bykov, sí que reconoce que internet es "el salvaje oeste". "Puedes pasar desapercibido. Puedes conectarte a un videojuego online y hablar ahí. Hay muchas formas", dice como ejemplo.

Ruiz Blay asegura que la amenaza rusa es muy real en nuestro país: "desde la guerra en Ucrania hemos visto casos de personas perseguidas, amenazadas e incluso asesinadas en España por orden de autoridades rusas o mediante grupos criminales que trabajan para ellas".

