Postrigan, disidente ruso en España, sobre un supuesto caso de violencia machista en Lloret de Mar: "Lo ahorcaron y mataron a su mujer y a su hija"

"¿Rusia es capaz de matar aquí a una familia entera y hacerlo pasar por un caso de violencia machista?", pregunta atónito Gonzo a Valery Postrigan, un ruso que huyó a España que denuncia en Salvados que "hay agentes rusos" por todo el país y por toda Europa.

Valery Postrigan es el hijo de un político ruso encarcelado por Moscú tras oponerse a decisiones del gobierno y criticar a Putin. Perseguido y difamado en Rusia, huyó a España, donde solicitó asilo político, pero fue detenido por una orden de extradición emitida desde su país, según cuenta él mismo en este reportaje de Salvados. Durante su detención fue extorsionado con la amenaza de extradición a cambio de dinero. A pesar de estar ya en libertad y haber logrado poder permanecer legalmente en España, Postrigan sigue teniendo miedo.

"Por la mañana, el día 16 de mayo, me encontré esto en mi coche. Tengo la ventanilla rota y algo en un paquete. Algún paquete que no había, que no quiero tocar. Llamaré a la Policía", contaba él mismo en un vídeo que grababa con su teléfono móvil.

Gonzo le pregunta por este incidente, alarmado. "Había una carta con amenazas. Y una bala pequeña, así, de 9 milímetros. Hay una carta con letras rusas. Dicen: 'Tienes que regresar o te mataremos o tu padre se morirá como un perro en la cárcel. Si rechazas, te mataremos a ti como...'. Como a este señor ruso que lo habían matado. ¿Te acuerdas? hace un par de años. En Lloret. Lo ahorcaron y mataron a su mujer y a su hija adolescente", cuenta él con un hilo de voz en la entrevista.

"Te mataremos como al de Lloret"

Así se hacía eco laSexta Noticias del asesinato al que se refiere Valery: Dos magnates rusos, ambos oligarcas del gas, y el mismo día, los dos se suicidan, supuestamente, después de matar a sus familias. Tan solo hay una diferencia. El primero sucede en Lloret de Mar, en Girona. El segundo, a 3.500 kilómetros de distancia, en Moscú. En Lloret vivía Sergei. El oligarca habría matado a su mujer, de 53 años, y a su hija, de solo 16. Aparecieron tapadas con sábanas y con heridas de arma blanca. Después de asesinarlas, se habría ahorcado en el jardín".

"Esa persona a la que te refieres, la que ponían ahí 'acabarás como el de Lloret', lo que concluyeron los Mossos d'Esquadra es que él había asesinado a su mujer y a su hija y luego se había ahorcado, no que hubiese sido víctima de agentes rusos", le responde Gonzo, confuso. "Era una matanza. Era un funcionario de Novatek. Novatek es una sucursal de Gazprom, es la empresa estatal enorme de gas. Y todo el mundo sabe que era un asesinato. Han matado a su familia y luego lo encontraron ahorcado en su propia casa. No es violencia familiar", asegura. "En el mismo momento, en Moscú ocurrió la misma matanza. Y por otras partes. Muchos funcionarios de Gazprom se habían matado", añade.

Ante estas revelaciones, el periodista no puede más que alarmarse: "¿Rusia es capaz de matar aquí a una familia entera y hacerlo pasar por un caso de violencia machista?". La respuesta de Postrigan es clara y concisa: "Ustedes no entienden, ya que son personas adecuadas, qué país es Rusia. Rusia es un país infernal. Sus autoridades son... No hay límites. No hay límites, es una dictadura. Rusia mata sin pensar a sus opositores, a sus enemigos. A la gente normal, a la gente que se escapa y que abre la boca, sobre todo".

Además, asegura que "España y toda Europa están llenas de estos agentes" y recuerda el caso de Kuzminov, el piloto ruso que desertó y que fue asesinado en nuestro país. "Yo pensé que era el siguiente. Y que no... que no sería el último", reconoce.

