La reacción de 'la Jessy' al ver el "nuevo culo" de 'la Marta': "Creía que iba a ser más grande, pero para las patillas 'cagás' que tiene..."

Marta vuelve a la discoteca para trabajar de gogó por primera vez desde que se sometió a una operación de aumento de glúteos y lo hace acompañada de las princesas de barrio.

'La Jessy' y 'la Iratxe' lo están dando todo esta noche en la discoteca en la que trabaja 'la Marta' como gogó. Se lo están pasando a lo grande, aunque su amiga siente un poco de vergüenza ajena.

Nuestras princesas de barrio se han unido a este plan para acompañar a la bailarina en el estreno de "su nuevo culo" sobre la barra y 'la Jessy' no duda en juzgar cómo ha ido la operación.

"Creía que iba a ser más grande, pero para las patillas 'cagás' que tiene...", acaba diciendo ante las cámaras del programa de laSexta.

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