Ahora

Princesas de Barrio

'La Jessy' desvela que es tataranieta de Franco

No sabemos si por parte de madre o de padre, pero nuestra princesa de barrio asegura que Franco es su tatarabuelo... aunque no le haya dejado nada en herencia.

'La Jessy' desvela que es tataranieta de Franco

Mientras 'la Paqui' pasa la noche dando vueltas por el camping de El Escorial tras haber discutido con 'la Iratxe', las otras princesas de barrio se entretienen dentro del bungalow rizándose las extensiones con el rizador de la discordia.

Mientras peinan a 'la Jessy', la joven desvela a Marta -porque Iratxe ya lo sabía- que Franco es su tatarabuelo, y dice que a pesar de estar cerca del Valle de los Caídos -donde hasta hace poco estaba enterrado el dictador- no va a ir a visitarle, porque no le ha dejado nada en herencia.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La ambigüedad del PP con Ceuta: Ayuso y la dirección pide que los migrantes "vuelvan a casa" y sus gobiernos con Vox ya se oponen a acoger a menores
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Ucrania ataca una de las principales refinerías de petróleo de Rusia por segunda noche consecutiva tras un ataque récord con 600 drones
  3. Detienen en Puerto Lumbreras al hombre acusado de matar a cuchilladas a su expareja en un centro comercial de Murcia
  4. Ayuso se desvincula de la compra del ático secreto y deriva a su consejero: "Yo no tengo ni la menor idea"
  5. Infantino pasa por encima de España e implora apoyo a Marruecos ofreciéndole albergar la final del Mundial 2030
  6. El dueño del bar que mató a su cliente en Valencia tardó más de tres horas en llamar a la Policía porque intentó simular un robo