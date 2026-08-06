'La Jessy' desvela que es tataranieta de Franco

No sabemos si por parte de madre o de padre, pero nuestra princesa de barrio asegura que Franco es su tatarabuelo... aunque no le haya dejado nada en herencia.

Mientras 'la Paqui' pasa la noche dando vueltas por el camping de El Escorial tras haber discutido con 'la Iratxe', las otras princesas de barrio se entretienen dentro del bungalow rizándose las extensiones con el rizador de la discordia.

Mientras peinan a 'la Jessy', la joven desvela a Marta -porque Iratxe ya lo sabía- que Franco es su tatarabuelo, y dice que a pesar de estar cerca del Valle de los Caídos -donde hasta hace poco estaba enterrado el dictador- no va a ir a visitarle, porque no le ha dejado nada en herencia.

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