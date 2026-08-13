Este piso sería Alberto Núñez Feijóo según Laura Pato: "Una casa reformada. Costó mucho dinero, pero no le luce"

La arquitecta y creadora de contenido, conocida como Petit Patito, charlaba con Inés Rodríguez sobre el mundo inmobiliario. Además de desvelar el peor piso que ha encontrado, habló sobre el hate que recibe en redes.

La reportera Inés Rodríguez se reunía en Madrid con Laura Pato, una arquitecta y creadora de contenido conocida en redes sociales como Petit Patito. En su perfil analiza anuncios de portales inmobiliarios con su particular humor.

Pato comenzó a llevar a cabo estos vídeos ya que comenzó a buscar piso en A Coruña, la ciudad en la que vive, y se dio cuenta de que había contenido. "No es que estuviesen caros los pisos, sino que a nivel arquitectónico eran una basura", explicaba a Inés.

Adicta a revisar portales inmobiliarios

Inés preguntaba, entonces, si había conseguido encontrar un piso decente. "Encontré piso, pero, en mi entorno seguía escuchando que la gente tenía cada vez más problemas para encontrarlo", indicaba. Esto hizo que se volviera adicta a revisar estos portales.

Entre los muchos inmuebles analizados, el "mayor adefesio" fue uno que llamó "el piso matrioska". Laura contaba a Rodríguez que, por ejemplo, tenía el plato de ducha dentro de la cocina y, dentro de la ducha, un inodoro y un lavabo. "Cuando lo vi pensé que no era caro", ironizaba.

"¿Cómo de legal es que un piso no tenga ventanas?", preguntaba Inés. "Es poco legal", señalaba Pato. Como explicaba, cuando ella estudiaba los pisos, obligatoriamente, debían tener tendedero. "¿Dónde queda eso?", se preguntaba. "Ahora, depende de la Comunidad Autónoma, hay unos requisitos que se tienen que cumplir", añadía, por ejemplo, que haya luz natural y ventilación.

El 'hate'

En sus redes, la arquitecta también recibe 'hate', pero, como cuenta, es fácil de gestionar ya que todos tienen "el mismo discurso". "Son amantes del mercado liberal y te dicen siempre el mismo copia pega de 'si no puedes pagarlo, búscate otra cosa' o 'dúchate y trabaja'", indicaba.

Rodríguez, entonces, le proponía un juego: ella le decía una personalidad pública y la arquitecta debía indicar qué tipo de piso sería. La primera era ella. Laura señalaba que la veía como "un piso en Chamberí, un primero, pero con mucha luz, con vistas despejadas".

En cuanto a Jacob Elordi, sería un piso en la zona del Palacio Real de Madrid. "Tendría los techos muy altos y con muchas molduras", señalaba. En cuanto a Alberto Núñez Feijóo, "sería una casa en Os Peares, reformada, costó mucho dinero, pero no le luce".

Por último, debía señalar que piso podría ser el Gran Wyoming. "Un piso en el centro de Madrid, en Chueca", comentaba, "un ático con terraza, para recibir a mucha gente, me lo imagino así".

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