La pregunta de Isma Juárez a Yolanda Díaz en la sede de la CEOE: "¿Se va a hacer autónoma a partir del año que viene?"

El reportero visitaba la sede de la CEOE para asistir a un desayuno informativo al que acudieron Juan Bravo, Lorenzo Amor o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Isma Juárez se trasladaba hasta la sede de la CEOE para asistir a un desayuno informativo con autónomos y emprendedores. El objetivo del reportero era poder charlar con Antonio Garamendi, su presidente, pero, inicialmente, era expulsado de la zona de llegada.

Finalmente, el reportero terminaba saliendo del edificio y, allí, charlaba con Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP, al que ofrecía un poco de café. Después, Isma le preguntaba qué le preocupaba más, si los autónomos "o los pactos en las autonomías que tiene PP con Vox".

El popular respondía que a los españoles les preocupan los autónomos. "Los pactos en las autonomías dan estabilidad, que es lo importante", añadía. Juárez indicaba que, si llegaba el PP al gobierno, Bravo podía convertirse en ministro de Economía.

"¿Cuántos idiomas sabe ya usted?", quería saber el colaborador de El Intermedio. Bravo, entonces, no dudaba en defender la figura de Carlos Cuerpo: "Es una persona preparada, sin lugar a duda, y con idiomas, pero yo creo que lo importante es que haya un cambio de gobierno, no las personas que vayan a estar".

"¿No ha pensado en hacerse funcionario?"

Después, Juárez coincidía con Lorenzo Amor, presidente de ATA. Como señalaba el reportero, Amor llevaba más de 20 años en el cargo. "¿No ha pensado en hacerse funcionario?", preguntaba Isma. "El día que mi gente me diga que no me quiere, estaré agustísimo de volver a ser lo que he hecho siempre, que es ser autónomo", respondía este.

El reportero también se encontraba con Yolanda Díaz a su llegada al evento. "¿Viene porque se va a hacer autónoma a partir del año que viene?", preguntaba el reportero a la ministra de Trabajo. "Yo soy abogada, soy autónoma", respondía Díaz.

"¿Se van a dar una segunda oportunidad?"

En el interior, volvía a coincidir con la ministra a la que preguntaba, en ese momento, por su relación con Garamendi. "¿Se van a dar una segunda oportunidad?", quería saber Isma. "Siempre hay que darse oportunidades", respondía ella.

Díaz, entonces, destacaba la importancia de los autónomos en nuestro país. "Son 3.400.000", apuntaba la ministra. Pero Juárez no era el único que se animaba a preguntar. La ministra quería saber si Isma es autónomo. "No, soy asalariado, me paga Wyoming y, además, le pido que me lo haga todo legal", aclaraba Juárez.

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