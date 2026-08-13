Gloria confiesa a Thais Villas que malcría a sus nietos: "Y si me dicen algo les digo 'no me los traigas más'"

'Las edades de Thais' llevaron a la reportera a reunirse con personas de la tercera edad para conocer cómo vivieron la maternidad y la paternidad, y si es diferente a cómo la viven las generaciones actuales.

Thais Villas se reunía con un grupo de personas de la tercera edad para hablar de la maternidad y la paternidad. Como indicaba la reportera, "los españoles cada vez tenemos menos hijos y los tenemos más tarde", por ese motivo quería saber cómo eran en su juventud.

La reportera les explicaba que hoy en día muchas personas planean el tener hijos y no lo hacen hasta que, por ejemplo, tienen un sueldo adecuado o tienen casa propia. Gloria explicaba que ella, cuando tuvo a su primer hijo, trabajaba en un comercio y se quedó embarazada sin saberlo.

"No me lo pensé, me vino y punto pelota", afirmaba. Algo parecido fue en el caso de Florentino, su mujer se quedó embarazada y lo asumió. Sobre las compras que hicieron antes de ser padres, Germán exponía que no hicieron "ninguna previsión". "A medida que las necesidades se iban produciendo se iban tratando de cubrir", explicaba.

Rosa, alucinaba ante las respuestas de German. "Pero si tú no te has ocupado de nada, se ha ocupado todo tu mujer", el reprochaba. Florentino, por ejemplo, contaba que con su primera hija no compraron carro. "Para la segunda sí, porque si no ya no podía llevarlos", indicaba.

La baja de maternidad

Victoria recordaba que la baja de maternidad era solo de 40 días antes y 40 días después del parto. Gloria, por su parte, explicaba que ella no tuvo baja ya que era autónoma. "Di a luz y a trabajar", añadía. Florentino tampoco tuvo ningún permiso.

Sobre su implicación, Germán confesaba que podría contar con los dedos de una mano los pañales que había cambiado. Tampoco sabía cómo se llamaba el pediatra. "Ni de los profesores", reprochaba Rosa. "Que no te has ocupado, que el trabajo era lo importante", añadía.

Él puntualizaba que no solo era su caso, sino el de muchos padres. Paco, por su parte, confesaba que hacía lo que podía. "Cambiando pañales era muy torpe y no sabía mucho", explicaba, "reconozco que la mayor carga de trabajo la sufrió ella".

¿Cómo son como abuelos?

Y, además de recordad su papel como padres, también hablaban sobre su papel como abuelos y abuelas. Estrella contaba a Thais que tiene un hijo que vive con ella y otro está casado y tiene un hijo. Sobre si le gustaría que su hijo soltero le diera más nietos, la señora explicaba que a ella le gustaría que se fuera a vivir con su "amiga". "Y se lo digo", añadía.

Gloria no dudaba en contar a Thais que ella no duda en hacer lo que quiere. "Les compro lo que quieran y si no les gusta lo siento mucho", afirmaba. "Y si me dicen algo les digo 'no me los traigas más'", añadía.

"No los maleducamos", indicaba la señora. Aunque, como luego contaba, si por ejemplo su nieto quiere chocolate, delante de sus padres no se lo daba, pero, después, cuando se iban, le daba el dulce.

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