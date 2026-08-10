'La Iratxe' retoma las clases de toreo tras nueve años alejada de las plazas: "He venido disfrazada de Spice Girl torera"

Nuestra princesa de barrio está decidida a perseguir su sueño de ser torera después de dejar la escuela hace casi una década. Ahora vuelve pisando fuerte... y con un look y una actitud que no gustan nada a su profesor.

Tras nueve años alejada del ruedo, 'la Iratxe' vuelve a la plaza de toros dispuesta a darlo todo delante del toro, pero a su profesor, el mismo que hace casi una década, no le gustan nada ni la actitud ni las caras ni las poses de la princesa de barrio.

El outfit tampoco ayuda. Parece que la joven no va a salir hoy precisamente a hombros, y eso que lleva su mejor look de "Spice Girl torera".

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