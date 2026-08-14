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Una mañana de compras con Mar Segura en 'Mujeres Ricas': "Voy cargada"

Mar Segura sale de compras por la Gran Vía y disfruta de una mañana entre tiendas y lujo en Mujeres Ricas. Sin embargo, una inesperada llamada de su organizadora de eventos interrumpe su jornada.

Una mañana de compras con Mar Segura en 'Mujeres Ricas': "Voy cargada"

En este episodio de Mujeres Ricas, recuperado con motivo del 20 aniversario de laSexta, acompañamos a Mar Segura durante una mañana de compras por la Gran Vía en algunas de las tiendas más exclusivas.

"Voy cargada", comenta Mar mientras continúa con sus compras y recorre los establecimientos de la zona. Para ella, salir de compras es también una forma de "relajarse". Durante su paseo termina entrando en Helena Benroch, donde todo parece transcurrir con normalidad hasta que recibe una llamada inesperada.

Al otro lado del teléfono está Mara, su organizadora de eventos, que tiene una noticia que cambia por completo el tono de la mañana. "Tenemos un problema, tendríamos que vernos lo antes posible", le comunica Mara.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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