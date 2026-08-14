El monólogo de Ernesto Alterio sobre lo caro que es tener un coche: "Las revisiones te cuestan un ojo, y con suerte, de la cara"

Ernesto Alterio recordaba en este monólogo de El Club de la Comedia el consejo que le dio su padre y que él desatendió, en sus propias palabras, por ser "gilipollas".

Ernesto Alterio convirtió uno de los grandes quebraderos de cabeza de cualquier conductor en un monólogo durante su paso por El Club de la Comedia. El actor confesó que llegó al escenario "alterado" por culpa de su coche y aseguró que, con el tiempo, terminó dando la razón al único consejo que le dio su padre: "Jamás te compres un coche". Porque, según resumió entre risas, el vehículo "al final solo te lleva a un sitio: a la ruina absoluta".

Su reflexión hace un repaso desternillante a las revisiones, los avisos electrónicos de ahora -a diferencia de los cartoncitos de antes- y las facturas del taller. Alterio bromea con que cuando el coche anuncia una simple "revisión", "te sale por un ojo y, con suerte, uno de la cara", mientras que un mensaje de "avería en el motor" obliga a llevarlo "a la Casa", pero "de la Moneda", ya que, dice, "para pagar las revisiones prácticamente hay que emitir deuda al 5 %".

Tampoco se libra la evolución de los talleres, que ahora están limpísimos. "Los mecánicos de ahora tienen una pinta que uno no sabe si viene a mirarte el coche o te tiene que mirar la próstata", ironizó, antes de lamentar la desaparición de los míticos calendarios con modelos en bikini que, según él, también servían para recordar "que de vez en cuando tienes que cambiar la bujía". "Ahora el mecánico es un tío que sabe más de todo que tú, tiene más títulos que un videoclub", comentó.

"Si la reina de Inglaterra y un mecánico de Aluche coincidieran en la entrada de un salón de estos de protocolo, ella le tendría que ceder el paso a él", bromeó. "Y seguro que ella lleva las uñas más sucias", añadió.

El broche llega cuando el intérprete contó que llamó a su padre. "Tú tenías razón. Tener un hijo tonto cuesta mucho dinero... sobre todo si tiene un coche", reconoció, antes de pedirle prestados 1.000 euros para afrontar la reparación. La respuesta paterna, remata Alterio, fue tan seca como demoledora: "Perdone, que se ha equivocado. Aquí no es...".

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