El momentazo del encuentro entre 'la Paqui' y Miguel Ángel Muñoz en Princesas de Barrio: "Me llamo Javier Cámara"

'La Paqui' y 'la Iratxe' se dirigen a la fiesta de 'la Marta'. Han quedado con 'la Jessy', pero se han encontrado con una alfombra roja por la que van a pasar Johnny Depp, Brad Pitt, Angelina Jolie... y Miguel Ángel Muñoz

'La Paqui' está de bajón tras la pelea con su marido y su amiga 'la Iratxe' se la ha llevado con ella a la fiesta de 'la Marta'. Nuestras Princesas de Barrio se pierden por el camino y deambulan por el metro de Madrid entre cantantes y transeúntes.

Al subir de nuevo a la superficie, se encuentran nada más y nada menos que con una alfombra roja... con lo que les gusta eso a ellas. Mientras la pobre de 'la Jessy' las espera muerta de frío a las puertas de un hotel, las amigas de Toledo deciden que no pasa nada porque lleguen un poco tarde. Nunca van a volver a verse en una ocasión así.

Tania Llasera es la primera en saludar a 'la Iratxe'. "Llévame a mí al Sálvame a desnudarme un poco allí o algo, a dar la nota con el Rafa Mora", le pide la princesa de barrio. Jaime Cantizano también les da un beso. "Está 'to' molón. Lo que pasa es que yo sé de buena tinta...", reflexiona 'la Iratxe'.

'La Paqui' saluda con dos besos a Miguel Ángel Muñoz, como si lo conociera de toda la vida... aunque no sepa su nombre. "Me llamo Javier Cámara", asegura él en uno de los momentazos de la noche. El siguiente llega de la mano de Natalia de OT y 'la Paqui' cuando a dúo cantan 'Vas a volverme loca'. "Búscame un enchufe", le pide la princesa de barrio a la cantante, que le responde que está "la cosa chunga".

Helen Lindes también pasea por la alfombra, "y se le menea el culo como a todas", observa 'la Paqui', quien también le pregunta a Raquel Sánchez Silva si se ha echado mascarilla en el pelo. "Glamur como el tuyo no queda ya", le dice 'la Iratxe' a Carmen Lomana.

Las princesas siguen esperando a que aparezcan Angelina Jolie, Johnny Depp y Brad Pitt.

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