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El Club de la Comedia

Cuando Luis Piedrahita desveló en 'El Club de la Comedia' las tres formas más comunes de rayar el coche: "No lo ves, pero lo oyes"

En su monólogo de 'El Club de la Comedia' de 2011, el humorista convirtió los pequeños dramas al aparcar en una auténtica lección de humor, desde el copiloto improvisado hasta el temido "bolardo invisible".

En 2011, Luis Piedrahita se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para hablar de lo que definía como "la zona más sensible del ser humano": el capó del coche. Durante el monólogo, el humorista repasaba las tres situaciones que explican la mayoría de los arañazos que sufren los vehículos.

La primera tiene un claro protagonista: el "improvisado ayudante" que intenta dirigir la maniobra de aparcamiento. "Ese tío ha estudiado primero de 'breakdance', porque hace unos gestos que no sabes lo que te quiere decir", bromeaba.

La segunda causa era, "la columna fantasma", ese obstáculo que parece aparecer de la nada cuando uno aparca. "Es una columna que brota en un párking cuando miras donde no ves", ironizaba.

Pero la peor de todas, aseguraba, es el temido "bolardo o pivote invisible". "No lo ves, pero lo oyes", decía entre carcajadas. "No lo ves ni cuando vas caminando, ¡imagínate con el coche!", remataba.

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