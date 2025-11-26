El impactante cara a cara de una anaconda gigante con Gotzon Mantuliz y Miguel Ángel Muñoz: "Somos su Burger King"

Tras días de rastreo en la selva brasileña, el equipo de 'Cazadores de Imágenes' con Gotzon Mantuliz al mando vive un momento "histórico": el encuentro bajo el agua con una anaconda de casi ocho metros.

El último gran objetivo de Gotzon Mantuliz y Miguel Ángel Muñoz en su aventura por Brasil es dar con la anaconda gigante. Sin embargo, la vegetación es tan densa que el equipo decide rastrear la zona con la ayuda de un dron.

Además, no están solos, los acompaña Juca Ygarapé, un experimentado guía local que días atrás avistó a una anaconda devorando una capibara, una pista clave para continuar la expedición.

La primera señal aparece pronto: una enorme piel de anaconda que supera los seis metros de largo. "No sé qué cara poner, no sé si me mola o no", bromea el actor al contemplar el hallazgo. Con la prueba en mano, deciden pasar a la acción y buscar un encuentro bajo el agua.

En busca de la anaconda gigante

Enfundados en neoprenos y equipados con cámaras sumergibles, Gotzon y Miguel Ángel comienzan a rastrear cada rincón del río. "Cada vez que veo un tronco enrevesado pienso que es una", comenta entre risas el actor.

La tensión aumenta cuando pisan el lodo y descubren un ejemplar. "Verás como salga y no podamos movernos, vamos a ser su Burger King", bromea Mantuliz, mientras el animal se desliza fuera de su alcance.

Logran la foto para el National Geographic

Tras captar a una anaconda pequeña, deciden continuar. "No quería que se acabara la aventura y el universo me regaló uno de los momentos más increíbles que voy a vivir en mi vida, o quizás el máximo", confiesa Miguel Ángel Muñoz cuando, de pronto, frente a ellos, casi irreal, aparece una anaconda gigante de aproximadamente ocho metros, con "ojos blancos como perlas".

Gotzon apenas puede procesarlo: "Me cuesta entender el tamaño que tiene", asegura impactado. Rafa, compañero de equipo de la expedición, subraya la magnitud del encuentro: "Estar con una anaconda de este tamaño debajo del agua es algo que ha hecho el 0,01% de la población mundial. No deja de ser un depredador que, si le da por enroscarnos, podría llevarnos por delante y comernos".

Una mezcla de peligro y fascinación que recorre por todo el grupo. "Es una sensación rara, el disfrute de hacer algo único pero con el miedo de que, si la situación se torna, tu vida puede estar en peligro", reflexiona Gotzon.

