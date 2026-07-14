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Intenta robar un coche de un concesionario y se queda encerrado dentro: "Un empleado lo dejó atrapado"

"Lo mejor es la actitud", comenta Andrés Guerra en Aruser@s tras ver al ladrón que se ha quedado encerrado dentro del coche que intentaba robar de un concesionario levantar el pulgar para las cámaras.

Intenta robar un coche de un concesionario y se queda encerrado dentro: "Un empleado lo dejó atrapado"

Este ladrón se lleva, y de forma merecida, uno de los gambazos de Aruser@s. El "chori", como lo llama Alfonso Arús, ha entrado en el concesionario utilizando una llave maestra y ha querido robar uno de los coches allí expuestos, que, por si fuera poco, es justo el que lleva las pegatinas de la empresa de automóviles. Uno de los empleados lo pilla con las manos en la masa y lo deja encerrado. Al percatarse de la situación y de que lo están grabando, el delincuente sonríe y posa para la cámara.

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