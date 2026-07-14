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El emocionante vídeo viral de unos corredores que ayudan a una anciana a cruzar la meta

En Aruser@s Fresh recuperamos uno de los virales más emotivos de la temporada: varios participantes de una carrera en Filipinas deciden frenar su ritmo para acompañar a una mujer mayor hasta la línea de meta.

El emocionante vídeo viral de unos corredores que ayudan a una anciana a cruzar la meta

En Aruser@s Fresh rescatamos algunos de los virales más comentados de la temporada, entre ellos el emocionante gesto de varios corredores durante una carrera popular celebrada en Filipinas.

Como vemos en las imágenes sobre este vídeo, se puede ver cómo varios participantes ayudan a una anciana a completar los últimos metros del recorrido, acompañándola hasta cruzar la línea de meta entre los aplausos del resto de asistentes. Una vez finaliza la prueba, la mujer recibe allí mismo una medalla en reconocimiento a su esfuerzo.

"Os sorprendería la cantidad de gente mayor que hay en las carreras populares", comentaba Rocío Cano tras ver el vídeo.

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