Así es 'la Jessy' de Princesas de Barrio: "Fumo más 'willys' que tabaco, no voy a decir 'porro' en la tele"

Jessica Calvo es una de las protagonistas de Princesas de Barrio, el mítico programa de laSexta que revolucionó la televisión hace más de una década. Esta era su carta de presentación.

Tenía 22 años, vivçia en Torrejón de la Calzada (Madrid) y es una de las protagonistas de Princesas de Barrio, el mítico programa de laSexta que llegó a nuestros hogares hace más de una década y que aún hoy sigue presente a través de los memes y las redes sociales. Y es que nuestras princesas no pierden frescura con el paso de los años, como demuestra este vídeo de presentación de Jessica, más conocida como 'la Jessy'.

Su sueño sería ser mileurista y no se ha leído un libro en su vida, reconocía. Aunque sí que se empapaba a diario de los últimos cotilleos que se cuentan en las revistas del corazón.

'La Jessy' trabajaba en una empresa de aerosoles haciendo ambientadores, lacas y serpentinas para Navidad y admitía sin rubor alguno que fuma "más 'willys' que tabaco". "Es que no voy a decir 'porro' en la tele", explicaba.

"En la empresa trapicheamos con todo. Una vende calzoncillos y bragas, otra los perfumes, otra el maquillaje y la otra trae el catálogo de Avón para que le compres", admitía.

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