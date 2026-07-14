Ahora

Aruser@s Fresh

"¡Paga, rata!": el 'dardo' de Laura del Val a una madre que le pidió cambiar el asiento para ir con su hija

Laura del Val, colaboradora de 'El sótano club', explica que le dijo a una mujer, que le pidió cambiar el sitio para ir al lado de su hija, que debería haber pagado el extra por escoger asiento.

"¡Paga, rata!": el 'dardo' de Laura del Val a una madre que le pidió cambiar el asiento para ir con su hija

María Moya enseña en este vídeo el "zasca" de Laura del Val, colaboradora de 'El sótano club', a una madre que le pidió cambiarle el sitio en el tren para ir sentada con su hija. "Me aparece una madre, que no tengo ningún problema con su hija, pero no ha comprado el asiento al lado", cuenta Del Val, que detalla que le preguntó que si le importaba cambiarle el sitio porque iban separadas: "Le dije, 'no, paga rata'".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El "lío diplomático" por las palabras racistas de Rajoy eclipsa la reunión de Voluntarios para Ucrania en París
  2. Controlado el incendio de Los Gallardos: ya es el más letal del siglo en España con 13 muertos, diez desaparecidos y 7.000 hectáreas calcinadas
  3. El juez Peinado da cinco días a Begoña Gómez para acreditar que solo usó el pasaporte para ir a Londres a la graduación de su hija
  4. Trump dice ahora que Irán podría guardar drones en Cuba y habla de un supuesto acuerdo con Teherán que no llegó a cerrarse
  5. Tres heridos por asta de toro en el último encierro de San Fermín 2026
  6. La Justicia frena el desalojo del último vecino de los Apartamentos para mayores San Francisco y cuestiona el argumento del Ayuntamiento para vaciar el edificio