"¡Paga, rata!": el 'dardo' de Laura del Val a una madre que le pidió cambiar el asiento para ir con su hija

Laura del Val, colaboradora de 'El sótano club', explica que le dijo a una mujer, que le pidió cambiar el sitio para ir al lado de su hija, que debería haber pagado el extra por escoger asiento.

María Moya enseña en este vídeo el "zasca" de Laura del Val, colaboradora de 'El sótano club', a una madre que le pidió cambiarle el sitio en el tren para ir sentada con su hija. "Me aparece una madre, que no tengo ningún problema con su hija, pero no ha comprado el asiento al lado", cuenta Del Val, que detalla que le preguntó que si le importaba cambiarle el sitio porque iban separadas: "Le dije, 'no, paga rata'".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido