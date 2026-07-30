Marta, sobre el comentario de Iratxe de los pechos de Paqui: "Para que luego te operes y te queden como a ella"

'La Paqui' está dolida. 'La Marta' hizo un comentario el otro día que no fue de su agrado y de ello se queja con otra de nuestras princesas de barrio, 'la Marta'.

Marta y Paqui, dos de nuestras princesas de barrio, se encuentran a las puertas de un centro comercial de Madrid, aunque Marta tiene llamarle la antención a Paqui, porque la joven no ha podido reconocerla tras su espectacular cambio de look. Y no, no es solo por el aumento de volumen que han experimentado sus glúteos tras la operación. Su pelo rubio también descoloca a su amiga. "¡Hostia! Tía, ¿qué te has hecho?", pregunta al verla.

"Qué guapa, tía. Me gusta muchísimo. Mucho más que de morena", le dice al acercarse. Las dos entran a una tienda para renovar vestuario cuando Paqui saca EL tema a colación: "Me voy a tener que operar las tetas, como me dijo Iratxe". "Para que luego te operes y te salgan como a ella", no puede evitar comentar Marta.

"Hizo un comentario sobre mi pecho... mis mamas, de haber amamantado", explica a los redactores del programa de laSexta. Entre risas y coqueteos con dependientes, las chicas siguen comprando y Paqui alucina con el dineral que se gasta su acompañante.

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