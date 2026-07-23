"Mama, que tengo culo, que estoy buenorra que te cagas": las primeras palabras de Marta tras la operación

La madre de Marta está muy preocupada por su hija, que se está sometiendo a una operación de aumento de glúteos. La mujer no ve la necesidad de pasar por un trago así, pero la joven sale de quirófano entusiasmada.

Marta está "de los nervios". Acaba de entrar en quirófano para someterse a la operación de aumento de glúteos que tanto desea y grita a los cirujanos que quiere su "culo" ya. Mientras tanto, la madre de nuestra princesa de barrio se desespera en la habitación. Los minutos pasan y ella sigue sin tener noticias de su hija.

"Empiezo a pensar que ojalá salga todo bien, que no había necesidad de esto. Para mí no era necesaria esa operación, pero bueno", dice la mujer ante las cámaras del programa de laSexta, bastante "cabreada", tal y como ella misma reconoce.

Pero Marta está pletórica al salir y lo primero que hace es pedir un bocadillo de tortilla de patatas con pimientos verdes. "¡Mama! ¡Que tengo culo! Estoy buenorra que te cagas", es lo primero que le dice a su madre al verla.

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