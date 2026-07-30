El monólogo de Leo Harlem sobre las fiestas de los pueblos: "No se hacen para disfrutar, sino para sobrevivir"

Leo Harlem destaca en este monólogo de El Club de la Comedia que, si se quieren vivir emociones fuertes, no hay nada como ir a una fiesta de pueblo, donde "ya solamente comiendo la puedes palmar".

Leo Harlem llega al plató de El Club de la Comedia para realizar un monólogo sobre las fiestas de los pueblos: "Yo alucino con esta gente que está todo el día haciendo deportes de riesgo, que si paracaidismo, que si paramente... dicen que lo hacen para sentir emociones fuertes, les voy a invitar a las fiestas de mi pueblo y se van a enterar". "Eso sí que es morirse, desfasan todo", destaca el humorista, que insiste en el vídeo: "Las fiestas de los pueblos en España no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir".

Y es que "ya solamente comiendo la puedes palmar", señala Leo Harlem, que destaca que, "este año, 1.200 raciones de paella": "Que le digo, 'oye, céntrate, que en el pueblo somos 100'". Por otro lado, "hay una cosa que es un referente gastronómico en todos los pueblos que es el bocadillo de panceta, que no de bacon, que el bacon es como la panceta si se la hubieran dado a un Erasmus y la hubiera sacado al extranjero". Además, "es un bocadillo que hay que cogerlo con las dos manos, que te viene a ti al cuello y te ataca como la anaconda de Félix Rodríguez de la Fuente". "Bocadillo de panceta a muerte y luego, a beber, ¡cómo se bebe en las fiestas de los pueblos! garrafas, calderos, bañeras... te ven con una litrona y dicen, 'así está el turista, que flojo va?", destaca Leo Harlem.

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