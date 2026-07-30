"Nunca me he sentido tan ridícula": Rebeca Collado, tras el taller de biodanza de Mar Segura

Las hermanas Collado aceptan la propuesta de Mar Segura de participar en una sesión de biodanza, pero la experiencia no termina de convencerlas.

Mar Segura invita a Nuria y Rebeca Collado a participar en una sesión de biodanza, una disciplina que combina música, movimiento y expresión corporal con el objetivo de favorecer el crecimiento personal y la liberación emocional.

Mientras Mar disfruta plenamente de la actividad, las hermanas viven la experiencia con muchas más dudas. "Para mí es muy importante la energía y, a través de la biodanza, sacas tus fortalezas", explica la empresaria. Sin embargo, Rebeca no consigue conectar con la dinámica. "Nunca me he sentido tan ridícula", reconoce tras finalizar la sesión.

Lejos de sentirse liberada, asegura que ocurrió justo lo contrario. "De liberar nada, tenía una tensión en el estómago", comenta entre risas.

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