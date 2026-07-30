La confusa reflexión de 'la Jessy' tras la bronca de 'la Iratxe' con su novio: "Hay más botellines que tíos"

'La Iratxe' busca refugio en casa de 'la Jessy' tras llevar dos días sin saber de su novio 'el Fran'. Su amiga está llena de consejos que darle.

Después de grabarle un vídeo a su novio tras llevar dos días sin saber de él, 'la Iratxe', todavía con el sofocón, se dirige a casa de su amiga, 'la Jessy'. "Tía, es que tengo una cacho movida con 'el Fran'", le explica a la joven en cuanto le abre la puerta. Porque para eso están las princesas de barrio, para apoyarse mutuamente. "Estoy hasta la polla", se queja Iratxe.

"¿Y dónde coño está metido?", quiere saber Jessy. "Sale de trabajar y se va por ahí con los compañeros y se olvida de los demás", lamenta. "¿Qué pasa, que porque él sea el hombre de la casa al salir del trabajo ya tiene que ir a tomarse un botellín? Pues las mujeres pegamos una patada a una farola y salen más botellines y tíos que... vamos...", comenta 'la Jessy' a los redactores del programa de laSexta, cuando su amiga no puede oírle.

"Hay más botellines que tíos... más tíos que botellines. El que es juerguista es juerguista toda la vida, ¿qué quieres que te diga? Y los tíos así no cambian", sigue reflexionando. "Como eso es mierda, la mierda te la quitas de encima y ya no estás salpicada", remata.

Cuando 'la Iratxe' asegura que 'el Fran' no la quiere, 'la Jessy' intenta animarla con un helado y le cuenta que ella también discutía mucho con el padre de su hijo: "Puedes querer a esa persona muchísimo, pero si no te está dando buena vida, haces así con las manos, te las limpias de mierda y fuera".

Después, la invita a quedarse a dormir en su casa. 'El Fran' no tarda en empezar a llamarla.

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