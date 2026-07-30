"No haber tenido hijos, que yo también estoy en edad fértil y no tengo porque no los quiero": 'la Iratxe' critica el cuerpo de 'la Paqui'

'La Paqui' está molesta con un comentario que 'la Iratxe' hizo sobre su cuerpo cuando se estaban probando la ropa de 'la Marta'. Su amiga, lejos de intentar buscar la paz, echa más leña al fuego.

Marta nota a su amiga Paqui "un poquito rara" y, aunque al principio la princesa de barrio lo niega, pronto le confiesa que está un poco preocupada porque tiene un retraso. "Uf, otro niño, otros 30 kg", responde la joven ante tal noticia. "Cuando no son peras son castañas", se queja la cantante de orquesta, madre de dos hijos con 28 años. "Me da un soponcio, ni loca", dice en su entrevista personal con los redactores del programa de laSexta.

Aparcado ese tema, Marta saca a relucir el otro gran asunto que las tiene intranquilas. "Anda que ya le vale a Iratxe con el comentario que te soltó el otro día", comenta. Paqui finge no darle importancia.

"Hija, no hubieras tenido hijos como no los he tenido yo, que yo también estoy en edad fértil y no me quedo (embarazada) porque no los quiero", dijo después de que la joven se quejara de su cuerpo.

La princesa de barrio cree que tendrá que hablar con ella, porque le ha visto "un cambio de actitud raro" que no sabe a qué responde. "Iratxe tiene las prótesis defectuosas y yo creo que está amargada por eso. A ver, que yo estaría superamargadísima", sentencia en su conversación privada Marta.

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