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Mujeres Ricas

"¡Que no vamos al hipódromo!": Mar Segura alucina con el look de las hermanas Collado para montar a caballo

Las hermanas Collado se animan a montar a caballo durante su fin de semana en el cortijo de Mar Segura. Sin embargo, antes de empezar la actividad, su vestimenta provoca la divertida reacción de la empresaria.

"¡Que no vamos al hipódromo!": Mar Segura alucina con el look de las hermanas Collado para montar a caballo

El fin de semana de las hermanas Collado en el cortijo de Mar Segura continúa con una nueva experiencia: montar a caballo. Antes de ello, la empresaria les enseña los animales de la finca, desde las vacas hasta los caballos y los ponis.

Durante la visita, Mar recuerda el accidente que sufrió nada más llegar al cortijo, una caída del caballo que le hizo cogerle respeto a este animal. Aun así, anima a Nuria y Rebeca a vivir la experiencia.

La sorpresa llega cuando las hermanas aparecen preparadas para montar. "¡No me lo puedo creer cómo vienen estas! ¡Que no vamos al hipódromo, que estamos en un cortijo!", ríe Mar Segura. En este fragmento de 'Mujeres Ricas', las tres intentan sacar al caballo de la cuadra.

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