El juez acuerda investigar el patrimonio de la secretaria de Zapatero tras detectar que se compró una casa sin hipoteca en un pueblo de Madrid

Los detalles Según el auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado ha abierto una pieza reservada para analizar si los bancos en los que tienen sus cuentas Zapatero y las empresas de la trama de influencias investigada lanzaron alguna alerta al Sepblac por blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar el patrimonio de la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, tras detectar que se compró una casa sin hipoteca en un pueblo de Madrid, según un auto al que ha tenido acceso laSexta.

El magistrado ha respondido así a la petición de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en el informe que emitió el pasado 9 de junio, al que también ha tenido acceso laSexta, y que apuntaba a la necesidad de investigar el patrimonio de la secretaria del expresidente del Gobierno después de que se comprara una vivienda en Velilla de San Antonio sin hipoteca.

El informe de la UDEF recuerda que, "como se ha expuesto en informes precedentes", Alcázar "tendría un papel relevante en la operativa de la Organización Criminal, constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos".

Pese a esto, señala que "hasta la fecha no se ha tenido constancia" de que "haya recibido fondos procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado, sin embargo en atención a su rol relevante en la organización se estima conveniente efectuar consultas básicas relativas a su patrimonio".

En este sentido, se apunta que a fecha del 12 de junio de 2023 se constató la adquisición de un bien inmueble por su parte, del que ostenta el 100% de la propiedad. Se trata de la compra de una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid). "Esta propiedad fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros", agrega.

"No se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada", destaca.

Alerta al Sepblac por blanqueo de capitales

Además, en el mismo auto, el juez Calama ha abierto una pieza reservada en el caso Plus Ultra para analizar si los bancos en los que tienen sus cuentas Zapatero y las empresas de la trama de influencias investigada lanzaron alguna alerta al Sepblac por blanqueo de capitales.

El magistrado ha autorizado a los funcionarios adscritos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF a ampliar la información que se considere pertinente sobre 60 cuentas de Zapatero, sus hijas, su secretaria, Julio Martínez y las empresas que formarían parte de la presunta trama de tráfico de influencias.

A la nueva pieza reservada se incorporará de forma íntegra "la información bancaria original que sea remitida, quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas".

"Una vez realizada dicha depuración conforme a los criterios establecidos, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida, así como los anexos que incluyan los datos a los que dichos informes hagan referencia expresa, quedando todo ello accesible para las partes personadas", señala el auto.

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