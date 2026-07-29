Preocupación por el incendio de La Vall d'Uixó (Castellón) que está "perimetrado, pero no asegurado"

Los detalles El conseller de Emergencias ha declarado que la jornada ha sido "positiva": el balance de superficie quemada se mantiene en las 9.300 hectáreas y el perímetro se cifra en 82 kilómetros.

El incendio en La Vall d'Uixó, Castellón, sigue activo y sin control tras cinco días, con más de 1.200 efectivos luchando contra las llamas que han devastado 9.300 hectáreas. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, indicó que el incendio está "perimetrado, pero no asegurado", con un perímetro de 82 kilómetros. Se utilizarán drones con cámaras térmicas para detectar posibles rebrotes. Gracias al trabajo de los medios aéreos, se logró salvar la ermita de Santa Bárbara en Onda, rodeada por el fuego. Mientras tanto, preocupa el festival Arenal Sound en Burriana, que espera 150.000 asistentes.

El incendio que este miércoles sigue preocupando —y mucho— es el de La Vall d'Uixó, en Castellón. Sigue activo y sin control tras cinco días mientras los más de 1.200 efectivos trabajan a contrarreloj contra las llamas.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha declarado que la jornada de este miércoles ha sido "positiva" para la extinción del incendio de Vall d'Uixó. Además, ha indicado que el balance de superficie quemada se mantiene en las 9.300 hectáreas y el perímetro se cifra en 82 kilómetros.

Valderrama también ha incidido en la recomendación del consumo de agua embotellada en las zonas afectadas, especialmente en La Vilavella, así como utilización de mascarillas en las zonas de confinamiento.

Además, han informado que se va a revisar el perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay pavesas o puntos calientes que pudieran provocar rebrotes.

La Generalitat ha acordado en la reunión del Cecopi mantener el confinamiento de la urbanización Nueva Onda, así como continuar con la evacuación del resto de municipios y zonas residenciales afectadas. En concreto, se ha prorrogado la evacuación de los municipios de Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo (incluida la pedanía de Veo), Tales, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedíjar, además de las urbanizaciones Solaig, Montserrat y Peña Negra en el municipio de Betxí, así como de la pedanía de Artesa de Onda.

Afronta una noche "crítica"

El director operativo del incendio, Antonio Rodrigo, ha asegurado que todavía será necesario esperar unas 48 horas para evaluar la evolución del fuego, y ha advertido de que la noche será "crítica" para comprobar la eficacia de los trabajos de extinción antes de poder plantear su estabilización.

Rodrigo ha explicado que el incendio continúa en fase activa y que durante la jornada los esfuerzos se han concentrado en la cabeza del fuego, especialmente en la zona de Artana, donde se han registrado algunas reproducciones, además de en otros puntos como Onda.

"Hasta que no tengamos garantías no lo daremos por estabilizado", ha afirmado Rodrigo, quien ha insistido en que el plazo de 48 horas no responde a una previsión sobre la estabilización del incendio, sino a la necesidad de comprobar su evolución antes de adoptar cualquier decisión.

El director operativo ha señalado que el incendio está perimetrado, aunque ha precisado que ese perímetro todavía no está asegurado. "Sabemos dónde está la cabeza del incendio; va avanzando muy lentamente y nos está dejando trabajar", ha indicado.

Salvan la ermita de Santa Bárbara de Onda

El trabajo constante de los medios de extinción aéreos, que han estado soltando cargas de agua cada cinco minutos sobre la ermita de Santa Bárbara, en la localidad castellonense de Onda, ha logrado salvar de las llamas, justo cuando el fuego la rodeaba, esta singular construcción y uno de los lugares más emblemáticos del municipio.

Durante más de dos horas, y bajo la atenta mirada de los vecinos que se acercaban al lugar, los aviones han estado descargado agua sobre los alrededores de la ermita, algunas de cuyas fuentes datan de principios del siglo XVI.

La ermita, ubicada en un cerro de las estribaciones del Montí a una altura de 326 metros, dominando el panorama de la Plana hasta el mar, es una imagen típica del municipio castellonense, y ha estado a punto de sucumbir ante las llamas del incendio.

Mientras, preocupa el Arenal Sound que se celebrará en Burriana. El festival de música en directo arrancará este jueves una nueva edición en la que se espera la llegada de 150.000 personas.

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