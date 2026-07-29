Vigo empieza a instalar la decoración navideña en pleno verano: "Hemos creado la Navidad del siglo XXI"

Abel Caballero, alcalde de Vigo, inicia la instalación de las luces de Navidad en pleno mes de julio

Los detalles El alcalde, Abel Caballero, ha adelantado que este año habrá "grandes novedades" y ha reivindicado haber "recuperado el concepto Navidad desde lo público".

En Vigo, bajo un calor de 30 grados, ya se ha comenzado a preparar la Navidad con la colocación del primer adorno navideño. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado que la ciudad contará con 12 millones de luces LED que iluminarán 500 calles, transformándolas en "corredores de Navidad". Además, se adornarán 2.700 árboles y se instalarán 7.000 motivos ornamentales, incluyendo arcos de hasta cinco metros. Caballero ha proclamado que Vigo ha creado "la Navidad del siglo XXI" y espera superar los cinco millones de visitantes diarios del año pasado. Sin revelar detalles, promete "grandes novedades" y destaca el impacto sociológico de la celebración.

Mientras unos piensan en sus vacaciones de agosto, otros ya han empezado con los preparativos de Navidad. En Vigo, donde rondan los 30 grados, este miércoles han colocado el primer adorno navideño. Su alcalde, Abel Caballero, ha desvelado que 12 millones de luces LED iluminarán la ciudad este año, aunque no ha querido dar más detalles para "que nadie les copie".

En el acto para colocar el primer elemento decorativo en la Porta del Sol, Caballero ha proclamado que su ciudad, la más poblada de Galicia, es la que ha creado "la Navidad del siglo XXI".

En esa misma plaza se ubica cada año el árbol gigante de la Navidad, cuyos metros no ha querido desvelar el regidor vigués, aunque ha dicho que "volverá a ser el más alto de España y del mundo".

Lo que sí ha revelado es que las más de 12 millones de luces LED iluminarán 500 calles de la ciudad, que se convertirán en "corredores de Navidad".

Habrá alrededor de 7.000 motivos ornamentales y se iluminarán 2.700 árboles con luces frías que, según el alcalde, "no dañan en absoluto" la vegetación. También se dispondrán 1.500 arcos ornamentales y adornos que pueden llegar a cinco metros de altura.

Habrá "grandes novedades"

Caballero ha anunciado "grandes novedades", sin concretarlas para no dar pistas a otras ciudades, y ha invitado a "toda España" a que acuda a Vigo cuando se enciendan las luces, fecha que tampoco ha adelantado.

"Van a pasar cuestiones en la Navidad que no pasaron nunca porque Vigo fue quien creó el motivo de la Navidad del siglo XXI. Fuimos nosotros, fue esta ciudad", ha precisado.

Caballero ha afirmado que el año pasado Vigo recibió cinco millones de visitantes por día, teniendo en cuenta que una persona que pasa cuatro días en la ciudad cuenta como cuatro visitas.

Para el alcalde, la Navidad en Vigo "es un fenómeno sociológico, indescriptible, una cuestión que era casi imposible que sucediera, que una ciudad de 300.000 habitantes se convierta en la ciudad de la Navidad en el planeta".

Caballero ha afirmado que desde que Vigo relanzó la Navidad, ciudades que "incluso ya no iluminaban en absoluto" han vuelto a encender las luces en sus calles.

"Yo los felicito porque era uno de los objetivos que teníamos: recuperar el concepto Navidad desde lo público", ha advertido el alcalde, que se ha puesto manos a la obra para colocar el primer motivo navideño en la Porta do Sol.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido