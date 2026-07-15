Johnny Depp llama "guapa" a 'La Paqui', de Princesas de Barrio y le tira un beso: "He recogido mis bragas del suelo"

'La Paqui' y 'la Iratxe' conocen a Johnny Depp, Angelina Jolie y Brad Pitt en una alfombra roja. Un encuentro tan surrealista como maravilloso.

'La Paqui' no es lesbiana, aclara en Princesas de Barrio, pero "está a favor". Sobre todo, después de haber conocido a Angelina Jolie en una alfombra roja a la que ha llegado de casualidad. Su amiga, 'la Iratxe', se la había llevado a dar una vuelta para que se olvidara un poco de la bronca que acababa de tener con su marido.

Aunque intentaron llegar al cumpleaños de 'la Marta' a la hora indicada y habían quedado también con 'la Jessy', el famoseo se puso en su camino y ellas no supieron ni quisieron decir no.

Tras saludar a numerosos rostros populares del panorama nacional, como Carmen Lomana, Miguel Ángel Muñoz o Raquel Sánchez Silva, llegó el turno de los actores de Hollywood. Y si con Brad Pitt alucinan, con Johnny Depp casi lloran.

'La Paqui' es la que mejor recuerdo guarda de esta experiencia. El protagonista de 'The Tourist' incluso le ha dicho guapa y le ha tirado un beso.

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