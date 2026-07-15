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Alfonso Arús, al saber que una mujer ha puesto una reja alrededor de la tumba de su marido: "No sabemos si en vida era un pendón"

Este vídeo viral que recoge Aruser@s entusiasma Alfonso Arús, que tiene una teoría muy sólida sobre lo que ha podido ocurrir para que la tumba de este hombre esté rodeada por una reja.

Alfonso Arús, al saber que una mujer ha puesto una reja alrededor de la tumba de su marido: "No sabemos si en vida era un pendón"

"No sabemos si el hombre en vida era un pendón o si le gustaba escaparase, pero algo tiene que haber", comenta Alfonso Arús en Aruser@s tras ver que una mujer ha colocado una reja alrededor de la tumba de su marido. Angie Cárdenas apunta a la posibilidad de que, como dice la canción, no esté muerto, sino que esté de parranda.

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