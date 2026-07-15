Cuando Dani Rovira comparó a los niños de campo con los de ciudad en 'El Club de la Comedia': "Los ves venir de lejos"

En 2011, en 'El Club de la Comedia', Dani Rovira comenzó hablando de su reloj biológico al cumplir los 30 años, para acabar protagonizando una divertida reflexión sobre por qué los niños le dan miedo.

Cumplir 30 años fue el punto de partida del monólogo con el que Dani Rovira se subió al escenario de 'El Club de la Comedia' en 2011. El humorista confesaba que, con esa edad, había empezado a despertarse su "reloj biológico" y arrancaba con una emotiva reflexión sobre la experiencia de ser padre.

Sin embargo, el discurso daba un giro inesperado apenas unos segundos después. "No me gustan los niños", confesaba entre las risas del público. "Son malos y, si fueran conscientes, serían más malos todavía. Son demoníacos, me dan miedo", aseguraba, añadiendo que "son peligrosos": "Un grupo de niños tiene más peligro que un grupo de 'gremlins' en el Aquapark de Torremolinos".

Para justificar su miedo, el humorista explicaba que había llevado a cabo una peculiar "investigación". "El miedo no es otra cosa que una reacción que nace del desconocimiento. Todo lo que no conocemos es susceptible de darnos miedo, así que yo he investigado a los niños de este país", bromeaba.

Según su conclusión, en España solo existen dos tipos de niños: "Los que se han criado en la ciudad y los que se han criado en el campo". Eso sí, advertía de que la diferencia entre ambos no era precisamente el comportamiento: "Los dos son igual de hijos de puta; lo que pasa es que al de campo ya lo ves venir de lejos".

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