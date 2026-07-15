Una mujer se cura de cáncer tras la muerte de su marido por la misma enfermedad en el mismo hospital: "Ella toca la campana por los dos"

La mujer que protagoniza este vídeo viral que emite Aruser@s toca la campana por ella y por su marido, que no pudo hacerlo y falleció de cáncer en ese mismo hospital en el que ella se ha curado.

"Ha tocado la campana de la victoria en un lugar que para ella tiene un significado muy especial", comenta Alfonso Arús tras ver este vídeo viral en Aruser@s. La mujer que lo protagoniza acaba de curarse de cáncer, pero su marido no lo consiguió. Hoy, ella celebra la vida por los dos. "Ha luchado para poder tocar la campana por ella y por él", comenta Angie Cárdenas.

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