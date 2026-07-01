Las 'princesas de barrio' se 'tunean' antes de entrar al concierto de Camela: "No me puse las tetas para taparlas"

Nuestras 'princesas de barrio' habían quedado para ir juntas al concierto de Camela y mientras esperaban a que empezara se prepararon para el evento. Por suerte, Iratxe llevó camisetas para todas... aunque había que 'tunearlas'.

En este primer capítulo de Princesas de Barrio, el programa de laSexta que revolucionó la televisión hace más de una década, nuestras protagonistas han quedado para ir juntas a un concierto de su grupo favorito: Camela.

Iratxe y Ruth son las compañeras de viaje de Jessy, quien conduce su coche... o lo que queda de él. Le han robado los altavoces, se le ha olvidado el cenicero, no tiene uno de los retrovisores delanteros y uno de los asientos se ha quedado sin cabecero. Pero ellas no permiten que la fiesta decaiga.

Por suerte, llegan pronto al punto de encuentro donde van a esperar a Marta, nuestra otra princesa. Tras la odisea para aparcar, 'la Jessy' saca una última sorpresa: "¡Camisetas de Camela!". "Tenemos que cortarlas un poco", propone Iratxe. Jessy ya tiene las tijeras preparadas: "Lo tuneamos, como dos putonas".

Iratxe está contenta: "No me puse las tetas para taparlas, tengo que amortizar los 6.000 euros".

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