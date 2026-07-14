El Congreso hace caer la senda de déficit que Hacienda aprobará de nuevo en una semana

El ministro de Hacienda, Arcadi España en el pleno extraordinario celebrado este martes en el Congreso.

Los detalles Este paso, previo a la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, no ha salido adelante por los votos en contra de Junts, PP y Vox.

El pleno del Congreso ha dejado caer este martes la senda de déficit elaborada por el Ministerio de Hacienda, que volverá a llevar al Consejo de Ministros de la semana que viene la senda de déficit para el periodo 2027-2029. Este paso, previo a la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, no ha salido adelante por los votos en contra de Junts, PP y Vox.

De esta forma, el Gobierno no apurará el plazo de un mes del que dispone para volver a aprobar la senda de estabilidad, con la idea de que pueda ser debatida de nuevo en el segundo pleno extraordinario habilitado por el Congreso para el próximo 23 de julio, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Hacienda.

"Algunos plantearán esta votación como éxito o fracaso del Gobierno (...) pero la verdadera cuestión es si queremos que las comunidades tengan más recursos", ha defendido desde la tribuna del Congreso el ministro de Hacienda, Arcadi España.

Si el Congreso rechaza también la segunda senda, entrarían en vigor los objetivos pactados con Bruselas, que recogen las mismas metas de déficit, pero sin margen presupuestario para las comunidades autónomas, que tendrían que alcanzar el equilibrio fiscal, según ha detallado EFE.

El ministro de Hacienda ha recordado que la senda que se ha votado este martes da un margen de gasto de 5.849 millones de euros a las comunidades autónomas en los próximos tres años y que deja el esfuerzo de reducción del déficit a la administración central.

"Resulta incomprensible que algunas comunidades votaran en contra en el Consejo de Política Fiscal", ha dicho España, que ha señalado que "no se puede reclamar más capacidad de gasto y luego votar en contra de los instrumentos que permiten tenerlo".

La senda de estabilidad que se ha sometido a votación replica el proceso de reducción del déficit público ya previsto en el plan fiscal y estructural: 1,8% del PIB en 2027, 1,6 % del PIB en 2028 y 1,5 % del PIB en 2029. El Gobierno ha incluido un límite de déficit para las regiones del 0,1% del PIB en los ejercicios 2027, 2028 y 2029, en tanto que para las corporaciones locales se ha fijado el equilibrio presupuestario, que se convertiría en superávit en una senda sin respaldo parlamentario.

Junto con la senda de estabilidad, el ministro de Hacienda ha informado al Congreso del techo de gasto para los presupuestos de 2027, que alcanza la cifra récord de 226.032 millones de euros, un tope que el Gobierno acuerda pero que no tiene que ser validado por el Parlamento.

Según el ministro, esta cantidad, que supera en un 6,6% a la del año en curso, no "es el resultado de la improvisación sino de una economía que crece, que recauda más y que ha demostrado en los últimos años una enorme capacidad de resiliencia".

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