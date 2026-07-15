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El vídeo viral que demuestra el increíble vínculo entre un perro sordo y su dueña

En Aruser@s Fresh recuperan uno de los virales más tiernos de la temporada: un perro sordo sorprende al reaccionar con entusiasmo cuando su dueña le comunica mediante lengua de signos que va a salir a pasear.

El vídeo viral que demuestra el increíble vínculo entre un perro y su dueña sorda

En Aruser@s Fresh rescatamos algunos de los mejores vídeos virales de la temporada, entre ellos una historia que conquistó a los colaboradores por la conexión entre un perro y su dueña.

En las imágenes se puede ver cómo la mujer utiliza la lengua de signos para comunicarle a su perro sordo que ha llegado el momento de salir a pasear. Nada más entender el mensaje, el perro comienza a mover la cola sin parar y recorre la habitación de un lado a otro, incapaz de contener la emoción. "Hay perros que con el simple gesto de coger la correa ya saben adónde vas", comentaba Rocío Cano tras ver el viral.

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