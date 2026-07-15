Las hermanas Collado buscan casa de lujo en Madrid: "Parece un piso de hombre decorado por su madre"

Nuria y Marta Collado recorren varias viviendas exclusivas en busca de un nuevo hogar. Aunque visitan pisos de hasta 450 metros cuadrados con sauna, hidromasaje y amplias terrazas, ninguna de las opciones termina de convencerlas.

Las hermanas Collado continúan con la búsqueda de su próxima vivienda de lujo en 'Mujeres Ricas'. Nuria Collado ha decidido mudarse porque considera que la casa en la que vive actualmente es "demasiado grande" para ella y su hija, por lo que busca una vivienda más adaptada a sus necesidades. Para ello, ambas visitan una inmobiliaria especializada en propiedades exclusivas en pleno centro de Madrid.

Su objetivo es encontrar "un piso amplio, con tres dormitorios y dos baños completos". La primera vivienda que visitan, situada en la calle El Españolito, cuenta con 255 metros cuadrados, pero no termina de convencerlas por la ausencia de una terraza donde poder "tomar el aire".

Después recorren otro espectacular piso en el barrio de Salamanca, de 450 metros cuadrados y con una gran terraza. Sin embargo, tampoco les convence porque consideran que está "demasiado expuesta a todos los vecinos". Eso sí, hay una zona de la vivienda que sí consigue captar su atención: el impresionante baño, equipado con ducha, sauna y bañera de hidromasaje.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido