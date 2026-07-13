'La Paqui' se planta ante el pasotismo de su marido con las tareas de casa: "Esto no funciona, Juan"

'La Paqui' lleva todo el día pidiéndole a su ya marido que comparta con ella las tareas de la casa, pero él se levanta del sofá lo justito. La discusión no tarda en llegar.

Los vasos del desayuno sin fregar. La puerta "llena de mierda" por culpa de la perra, sin limpiar. El jamón sin cortar. Juan, el marido de 'la Paqui' no hace más que escuchar su nombre en boca de su mujer, pero se mueve poco del sofá.

"Yo lo único que le pido es compartir un poco más las tareas, porque yo tengo también mi trabajo y necesito dedicación a mi trabajo", comenta nuestra princesa de barrio ante las cámaras del programa en su entrevista personal.

Paqui es cantante de orquesta, tiene 27 años y dos hijos... y no puede más. "Solo le pido que me eche una mano, si un día tiene que poner la comida o hacer una cama. Es que son cosas normales.

Después de traer a los niños del colegio, 'la Paqui' comprueba que el cocido que ha hecho Juan está simple y le pide ayuda de nuevo para poner la mesa. "Haz esto, haz lo otro. Ahora te vas 'pallá', ahora 'pacá'... yo no puedo. Me pongo nervioso", se quejaba Juan.

"Esto no funciona, Juan", le plantea finalmente ella planteando que se repartan de manera equitativa las tareas de casa. Él se indigna. "Hablando en serio: aquí no haces ni un cipote, Juan. La única que mueve un puñetero dedo en esta casa soy yo. Y esto es carnaza pura para la televisión, pero es que me estás tocando los cojones", decía Paquí, muy consciente de la presencia de las cámaras.

Y la bronca solo acaba de empezar. 'La Paqui' se acaba marchando a fumarse un cigarro tras decir unas cuantas palabras.

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