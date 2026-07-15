"¿De verdad era impresicindible enseñar esto?", se pregunta Alfonso Arús al ver en este vídeo cómo un profesor de Psicología enseña a sus alumnos cómo escapar de la camisa de fuerza

Alfonso Arús no da crédito al ver en este vídeo cómo un profesor de Psicología "se ha hecho muy famoso al enseñar a sus alumnos a escapar de la camisa de fuerza con varios movimientos en menos de tres minutos". "Desconocemos la utilidad de esta enseñanza", afirma el presentador de Aruser@s, que explica que se trata de un maestro de un instituto de Springfield, en Estados Unidos. "Pero, si él es profesor de Psicología, ¿qué está enseñando?", pregunta alucinada, por su lado, Angie Cárdenas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido