Gabriel Rufián tiene muy claro con quién no sobreviviría en el fin del mundo: "Santiago Abascal, no ha hecho ni la mili"

Thais Villas hablaba de supervivencia con los políticos del Congreso. Así se encontraba con un Gabriel Rufíán muy preparado para el apocalipsis. Todo lo contrario que Félix Bolaños, que elegía a Cayetana Álvarez de Toledo para repoblar la Tierra.

Thais Villas visitó el Congreso de los Diputados para hablar con los políticos sobre supervivencia. ¿Estarían preparados para sobrevivir al apocalipsis? Cuca Gamarra no sería de las que le pilla el fin del mundo por sorpresa, pues aseguraba que en casa tenía radio, pilas, agua y conservas para "una semana".

Águeda Micó también se veía con posibilidades de supervivencia, pues desvelaba en el vídeo sobre estas líneas que tiene placas solares para autoconsumo y un huerto. Gabriel Rufián confesaba que está acostumbrado a cenar "latas", por lo que siempre tiene conservas en casa. Por ello, se creía capaz de sobrevivir "dos años" porque "acumulo, pero con cabeza".

Sira Rego, por su parte, volcaba sus esperanzas de supervivencia en "la solidaridad de mis vecinos y vecinas". De llegar el fin del mundo, Ana Redondo estaba convencida de que su marido sería capaz de hacer fuego sin mechero ni nada: "Este hizo la mili y aprendió determinadas cosas", afirmaba.

Gamarra, por su parte, explicaba que había sido boy scout y que con dos piedras "hago fuego, ya lo de comer no sé cómo nos iría". Félix Bolaños admitía que en su caso "es mejor comer sushi", mientras que Rufián no tendría problemas en mantenerse vivo dentro del bosque por su adicción por los programas de supervivencia y su experiencia en el monte desde los 13 años.

Redondo no tendría problema a la hora de identificar las setas venenosas, mientras que el sistema de Bolaños sería rechazar "las que me ofreciera la oposición". "Usted se muere al primer día de la supervivencia", le respondía Thais.

De cara a elegir a un compañero de supervivencia, Rufián descartaba a Santiago Abascal "porque no ha hecho ni la mili" y optaba por Óscar Puente "porque con un clip te hace una grúa, a parte de que tiene pinta de estrangular a un oso".

Gamarra se decantaba por Borja Sémper: "Nos conocemos hace tantos años que no me dejaría morir". Redondo, por su parte, elegía a Bolaños porque "iría con él al fin del mundo".

Bolaños escogía a Margarita Robles porque "la ministra de Defensa debe tener unos medios extraordinarios". Sin embargo, si hablamos de repoblar la Tierra después de la catástrofe, sorprendía con su elección de Cayetana Álvarez de Toledo: "Seguro que nos entenderíamos".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.