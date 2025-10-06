Ramoncín desvela cuando el PSOE le propuso ir en las listas europeas: "González me dijo 'como amigo no te lo recomendaría'"

A raíz de que Bob Pop haya comunicado su intención de postularse como alcalde de Barcelona, el artista ha compartido que, hace unos años, le propusieron formar parte de las listas socialistas.

Bob Pop se ha postulado a alcalde de Barcelona con los Comuns, tomando, así, el relevo de Ada Colau. El escritor, que ha charlado con Más Vale Tarde, quiere hacerlo siempre y cuando sea respaldado por los mecanismos participativos de esta formación.

Cristina Pardo considera "interesante" que haya personas ajenas a la "política profesional" que decidan dar un paso como el del escritor. "Probablemente conoce muy bien los problemas de la gente, se ha relacionado con gente muy distinta, ha cotizado a la seguridad social, conoce las penalidades del mercado laboral...", añade la presentadora.

"Algunos conocemos las ciudades mejor que los que muchas veces las han gobernado", añade Ramoncín. El artista desvela que él, la única duda que tendría si decidiera presentarse a la alcaldía es "tener que hacerlo con un partido".

El artista indica que "si se trata de salir al balcón y decir lo tuyo, hasta me apuntaría". "Tú has salido desencantado de tus escasos flirteos con la política", comenta Iñaki López, "no te han convencido". Ramoncín desvela que le llegaron a plantear ir a las listas al Parlamento Europeo con el PSOE y Felipe González le dijo: "Como político, sería estupendo, como amigo ni se te ocurra".

