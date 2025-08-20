Ramón Espinar desvela que no sabe artes marciales: "No sé ni coger la raqueta, Julio"

Ahora

Dos hermanos brasileños han conseguido cazar a un ladrón que acababa de robar a un turista en Barcelona. Gracias a sus conocimientos en jiu-jitsu han podido inmovilizarlo hasta la llegada de las autoridades.

Dos hermanos brasileños han evitado un robo en Barcelona. Una turista alertaba de que había sufrido un robo y Gabriel y Gustavo no dudaban en dar caza al ladrón. Además, se valían de sus conocimientos en jiu-jitsu para inmovilizar al caco y recuperar el objeto robado. A pesar haberlo atrapado con el anillo sustraído, el ladrón, finalmente, quedaba en libertad.

Carmen Morodo manifiesta que, por fortuna, nunca ha sufrido un episodio así. "Ni que me roben ni de resolver el robo", añadía la periodista. Morodo exponía su enfado por el hecho de que el ladrón había quedado en libertad un día después.

José Luis Torá expone que el ladrón era reincidente. "Lo había hecho varias veces y, por tanto, les dolía más pensar que esta persona podría volver a hacerlo", añadía el periodista, haciendo referencia al sentir de los hermanos Gabriel y Gustavo.

Ramón Espinar, por su parte, afirma que él no sería capaz de actuar como lo hicieron estos hermanos brasileños ya que no sabe nada de artes marciales. "Correr sí, montar en bici, juego al fútbol, más o menos, pero, de artes marciales nada", concluye.

