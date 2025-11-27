Ahora

Hospitalizado un hombre tras recibir un disparo en Burgos

El contexto Un hombre ha perseguido a otro y al entrar en el bar Ni Contigo le ha asestado un tiro por el que ha tenido que ser hospitalizado.

Un hombre de 47 años ha resultado herido de bala tras un tiroteo que se ha registrado en la calle Vitoria de Burgos. El varón se encuentra ingresado en el Hospital Universitario en estado grave, aunque consciente.

Según ha detallado el 'Diario de Burgos', los hechos se han producido alrededor de las 21:00 horas, cuando un varón que perseguía a otro ha comenzado a dispararle. El agredido se ha refugiado en el bar Ni Contigo y detrás de él ha ingresado el victimario que le ha seguido disparando. Durante el escándalo que se ha generado en el local, una mujer de 50 años ha resultado herida tras golpearse en la cabeza al recibir un empujón.

Los efectivos sanitarios no han tardado en llegar y una UVI móvil de Sacyl le ha trasladado rápidamente hasta el recinto hospitalario. Del mismo modo, la mujer también ha sido evacuada al mismo centro. También se han personado efectivos de la Policía Local y Nacional que siguen registrando la zona en busca de pruebas.

