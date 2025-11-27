Raquel Ejerique: "Que un diputado que estaba votando antes de ayer entre en prisión es un golpe fuerte a la imagen del PSOE"

El juez Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos y Koldo García. El magistrado considera que hay un riesgo de fuga "extremo". Ambos han ingresado en la prisión de Soto del Real.

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido este jueves tras conocerse el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. El líder popular ha hecho una valoración de la noticia y, además, ha convocado para este domingo una concentración contra el presidente del Gobierno en Madrid.

Raquel Ejerique señala que "era esperable" que Ábalos y García fueran a prisión. "Durante toda la semana parecía bastante evidente", añade. El exministro socialista ha argumentado ante el juez, para evitar su ingreso, que de ir a prisión se quedaría sin su suelo de diputado, su único sustento económico. Sobre este hecho, la periodista indica que "aunque no tenga dinero contante y sonante, el dinero del caso mascarillas, supuestamente, lo ha ido desviando a una fundación, a sus hijos, con lo cual es una excusa".

La periodista indica que es llamativo el hecho de que "un diputado, en activo, que estaba votando antes de ayer, pase de un escaño en el Congreso a una prisión, realmente, es una imagen inédita".

"Es un golpe fuerte en cuanto a la imagen del Partido Socialista, que, de momento, consigue que esté todo perimetrado en ese 'triángulo tóxico'", reflexiona, "pero, es una imagen demoledora". Ejerique indica que en el Gobierno de España ha habido un caso de corrupción, "lo cual no quiere decir que el Gobierno de España sea corrupto".

