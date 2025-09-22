"Trump es la ley del talión, diente por diente": Pedro Rodríguez opina sobre los mensajes en el funeral de Charlie Kirk

Pedro Rodríguez valora en este vídeo el funeral de Charli Kirk y el discurso de Donald Trump. Considera que hubo una "sobredosis de religión" que, introducida en la política, "no es bueno para la democracia".

En las últimas horas tenía lugar un multitudinario funeral en memoria del activista republicano Charlie Kirk en se unió lo religioso y lo político y donde Donald Trump siguió incentivando la polarización en Estados Unidos afirmando que odia a sus rivales políticos.

Pedro Rodríguez comenta que la "sobredosis de religión" que hubo en este acto es "muy contraria a la primera enmienda que establece una separación entre Iglesia y Estado" y que en ella "hubo Nuevo Testamento y Antiguo Testamento".

En su opinión, el perdón de la viuda de Kirk al asesino fue "lo más sincero que escuchamos de las cinco horas". Sin embargo, la intervención de Trump fue "la ley del talión: diente por diente y aquí no se perdona a nadie".

"Estoy seguro que hubo feligreses que fueron a misa el domingo y escucharon hablar menos de Dios que en este mitin", afirma el experto en Relaciones Internacionales, para el que introducir una "sobredosis de religión" en la política "no es bueno para la democracia".