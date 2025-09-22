El "paisano" que resultó ser protagonista: la jueza no compra el relato de Ayuso de las maniobras para destruirla

Los detalles González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, se sentará en el banquillo por seis delitos diferentes: dos delitos de fraude fiscal (2020 y 2021), dos de falsedad documental, un delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

La jueza ha decidido abrir juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusándolo de seis delitos, incluyendo fraude fiscal y pertenencia a grupo criminal. Ayuso ha sostenido que las acusaciones forman parte de un complot político orquestado por el Gobierno de Pedro Sánchez para dañarla. A pesar del avance del caso, Ayuso insiste en que se trata de una "inspección fiscal salvaje" y no cambia su discurso, manteniendo que su pareja es una víctima de una cacería política. Ha asegurado no utilizar su posición para defenderlo, aunque ha recibido apoyo de miembros de su partido.

Este lunes, la jueza encargada de la instrucción del caso que afecta al novio de Isabel Díaz ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido sentarle en el banquillo. Se abre juicio oral contra Alberto González Amador y se le acusa de seis delitos distintos: dos de fraude fiscal en concurso de los años 2020 y 2021, cada uno de ellos con sendas falsedades documentales, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Para Isabel Díaz Ayuso, la investigación a la que se estaba sometiendo a su pareja fue siempre un complot, una operación política diseñada en la Moncloa que pretendía señalar judicialmente a su novio para, luego, destruirla a ella. Pero este lunes todo ha cambiado. Porque González Amador y sus colaboradores se van a sentar en el banquillo de los acusados. Se enfrentarán a penas de hasta cinco años de prisión por haber defraudado 350.000 euros a través de una trama de facturas falsas.

Pues a pesar de todo lo que ha escrito la jueza Rodríguez Medel en el auto con el que ordena juzgado, al que ha tenido acceso laSexta, Ayuso no cambia su discurso. La presidenta de la Comunidad de Madrid siempre ha defendido que estábamos ante una simple inspección fiscal que el Gobierno estaba utilizando contra ella. Esa es la tesis que repitió la última vez que habló sobre los problemas de su pareja con la Justicia. Fue hace solo 12 días cuando dijo: "Parece que el fiscal general del Estado no tiene nada mejor que hacer que meter las manos en una inspección fiscal de un paisano".

Esta ha sido la estrategia de Ayuso para defender a Amador. Esta y la de que su novio era un "paisano", así lo llamó ella misma, que poco menos que pasaba por allí. Pero, como han visto, la jueza tiene una visión muy distinta después de toda la investigación.

La estrategia de Ayuso para defender a su novio

Desde que el supuesto fraude fiscal saliese a la luz la popular ha negado cualquier irregularidad por parte de su novio. "Aquí no ha habido ni trama, ni redes paralelas", decía en marzo de 2024. "Es falso que sea él el que debe a Hacienda 350.000 euros por fraude. Es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros".

Para ella, todo se basaba, y se sigue basando, en un complot del Gobierno de Pedro Sánchez. O en sus propias palabras, todo era "un caso turbio de todos los poderes del Estado (...) una inspección fiscal salvaje".

Así, Ayuso ha utilizado un argumento en el que señala directamente a Moncloa. Por ejemplo, el 27 de abril de 2025, de este mismo año, dijo: "El proyecto de Pedro Sánchez ha enloquecido conmigo". Y esta es la idea que la presidenta madrileña ha ido repitiendo una y otra vez en el tiempo.

"Se están utilizando todas las herramientas y poderes del Estado contra un particular (...) Me parece chavista y gravísimo", ha denunciado en estos meses. Y, también durante meses, ha sembrado la duda de la conspiración. Como cuando declaró que "todo lo que está pasando obedece a una cacería política". Siempre, dibujándose prácticamente como una víctima más del caso. "Es una operación de Estado contra mí. Es algo inaudito en Europa", aseguro en abril de este año.

Porque, desde el primer momento, Isabel Díaz Ayuso ha defendido la inocencia de su pareja. Es más, ha restado importancia a la propia investigación hecha por la justicia.

Presumiendo incluso de no haber utilizado la Comunidad de Madrid para defender a su pareja. "Nunca vas a ver a un consejero mío salir a hablar como lo hacen los ministros en su defensa", aseguró en una entrevista. Aunque la hemeroteca la desmiente claramente. Pues hemos podido ver a diferentes populares sumándose a su tesis de defensa.