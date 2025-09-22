Pérez Medina señala un factor clave en el juicio al novio de Ayuso: "Se va a producir con la sentencia del Fiscal General"

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusado de seis delitos económicos. Podría enfrentarse a cinco años de prisión. En Más Vale Tarde, Alfonso Pérez Medina analiza las posibles circunstancias que lo rodean.

Una de las noticias más destacadas de este lunes es la decisión del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid de abrir juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se le acusa de seis delitos, entre ellos fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

González Amador podría enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión. Desde Más Vale Tarde, Alfonso Pérez Medina comenta que existe una "circunstancia" que podría beneficiar a la pareja de la presidenta madrileña.

"Hay una circunstancia que le puede beneficiar y es que va a ser juzgado antes el Fiscal General del Estado", señala Pérez Medina, recordando la querella interpuesta por González Amador contra el Fiscal General por revelación de secretos.

"Por lo que hemos contado en laSexta es que en noviembre se va a celebrar ese juicio oral y que de momento en la Audiencia Provincial de Madrid hay recursos contra el procesamiento de González Amador que se tienen que resolver, con lo cual, con total seguridad, el juicio de González Amador se va a producir con una sentencia ya sobre el Fiscal General del Estado", detalla el periodista.