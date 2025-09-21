Miles de personas acuden a Glendale para dar su último adiós a Charlie Kirk entre fuertes medidas de seguridad

El contexto Líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se dan cita en el Estadio State Farm para honrar su legado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales.

La muerte de Charlie Kirk ha generado una nueva división política en Estados Unidos, intensificando el debate sobre seguridad y libertad de expresión. Miles de personas se reunieron en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona, para despedir al activista ultraconservador, con la presencia del presidente Donald Trump y altos funcionarios de la Administración. El evento, marcado por tensiones, ha sido objeto de estrictas medidas de seguridad, con el Departamento de Seguridad Nacional reforzando la vigilancia ante amenazas no confirmadas. La ceremonia, titulada 'Construyendo un legado: recordando a Charlie Kirk', espera reunir a más de 100.000 personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance y la viuda Erika Kirk.

Su muerte ha supuesto una brecha más entre derecha e izquierda y un nuevo motivo para que Donald Trump busque culpables donde no los hay. La muerte de Charlie Kirk se ha sentido en Estados Unidos, donde este domingo miles de personas no han dudado en congregarse para darle su último adiós en el Estadio State Farm en Glendale (Arizona). Eso sí, entre fuertes medidas de seguridad.

La presencia confirmada del presidente republicano en el evento ha llevado a que el adiós al activista ultraconservador se celebre con gran expectación y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración. Así, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado honran el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil sin fines de lucro dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión.

La muerte de Kirk ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la libertad de expresión (sobre todo después de los despidos en televisión en los últimos días), temas que enmarcan el contexto del funeral. Precisamente, este contexto ha llevado a que el evento se celebre en un claro clima de tensión. Hasta tal punto llega la psicosis porque pase algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección.

"Amenazas de credibilidad desconocida"

En un boletín policial obtenido por el medio 'ABC', las autoridades informaron este domingo de que estaban "rastreando amenazas de credibilidad desconocida" varias dirigidas a personas que planean asistir al memorial de Kirk. Aunque las autoridades no han confirmado la veracidad de las amenazas, están tomando medidas de seguridad adicionales debido a los riesgos potenciales.

El DHS ha asignado al homenaje la calificación de seguridad más alta de la agencia, un nivel reservado para eventos de alto perfil como la Super Bowl, según la misma fuente. Este viernes, un hombre armado fue detenido por el servicio secreto en el Estadio State Farm, casa de los Arizona Cardinals, acusado de hacerse pasar por un agente del orden público, dijo el Servicio Secreto a medios nacionales.

El hombre, de 42 años, ingresó al estadio "antes de que se estableciera cualquier perímetro de seguridad", según dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, a 'Fox News'. Se espera que el homenaje, titulado 'Construyendo un legado: recordando a Charlie Kirk' atraiga a una multitud de más de 100.000 personas.

Entre los invitados están el vicepresidente estadounidense y cercano amigo de Kirk, JD Vance; Erika Kirk, la viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point, y varios funcionarios de la Administración que arribarán en dos aviones, según indicó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, a Fox News.